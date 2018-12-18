Kızılay'a kayyum atama kararında gelişme
Kızılay'a kayyum görevlendirilmesi kararı yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendi
Türk Kızılayınca, olağanüstü kongre için kayyum görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.
TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay'ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!"