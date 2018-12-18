Kızılay'a kayyum atama kararında gelişme

Kızılay'a kayyum görevlendirilmesi kararı yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendi

18 Aralık 2018, Salı 17:59
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Kızılay'a kayyum atama kararında gelişme

Türk Kızılayınca, olağanüstü kongre için kayyum görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay'ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!"

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