Kızılay'dan corona virüsü yenenlere çağrı: Kahraman olmaya davet ediyoruz
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Corona virüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz'' dedi.
07 Nisan 2020, Salı 15:23 Son Güncelleme:
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Kınık ayrıca "Corona virüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz'' dedi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 Corona Virüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.
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