Türkiye Kızılırmak Nehri'ne düşen 71 yaşındaki adamdan kötü haber geldi

Kızılırmak Nehri'ne düşen 71 yaşındaki adamdan kötü haber geldi

Türkiye

Kızılırmak Nehri'ne düşen 71 yaşındaki adamdan kötü haber geldi

Sivas'ta 71 yaşındaki parkinson hastası Ali Mencüğür balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri'ne düştü. Ali Mencüğür'den kötü haber geldi.

27 Ağustos 2021, Cuma 07:14 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, akşam saatlerinde evinden ayrılarak Kızılırmak Nehri'ne balıktutmaya giden 4 çocuk babası parkinson hastası Ali Mencüğür'den haber alamayan yakınları, arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları sıklıkla balık tuttukları bölgeye giderek Mencüğür'ü aramaya başladı.


Bir süre sonra nehir kenarında Mencüğür'ün eşyalarının bulunması üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri Mencüğür'ün cansız bedenini suyun içerisinde buldu. Mencüğür'ün balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip düştüğü anlaşıldı. Mencüğür'ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

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