Cuma günleri ekrana gelen Kızım dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Öykü, Demir ve Candan aile saadeti yaşıyor. Fakat bu mutluluk kısa sürüyor. Öykü'nün hastalığı okulda nüksediyor ve bu sefer durum daha ciddi. Öykü teyzesinin eskiden kaldığı eve gidiyor. Herkes onun kaçırıldığını düşünürken Demir kızının izini buluyor. Fakat karşılaştığı sahne oldukça içler acısı...

Öykü babası Demir'i tanımıyor ve dokunmamasını istiyor. Demir ise bu anlarda gözyaşlarına boğuluyor.

KIZIM 20. BÖLÜM İLK FRAGMANI

Demir ve Öykü tekrar bir araya gelirken çok keyifli anlar yaşıyor. Buna Candan'ın da dahil olmasıyla birlikte mutlu bir aile saadeti yaşanıyor.

Fakat bu mutluluğa gölge düşüyor. Asu'nun bıraktığı mektubu okuyan Cemal şok bir gerçekle sarsılıyor. Öykü Demir'in değil, Cemal'in kızı... Cemal durumu Demir'e anlatmaya karar veriyor ve ipler iyice geriliyor. Öykü'nün kaybolması ise herkesi yıkıyor.