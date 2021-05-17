Türkiye 'Kızımı boğarak öldürdüm' diyen anne polise gitti, ceset bulundu

'Kızımı boğarak öldürdüm' diyen anne polise gitti, ceset bulundu

Türkiye

'Kızımı boğarak öldürdüm' diyen anne polise gitti, ceset bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. 29 yaşındaki kızı ise evde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 15:55 Son Güncelleme:
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İzmir'in Buca ilçesinde, kızını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadının beyanı üzerine, 29 yaşındaki genç kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre A.V, "kızımı öldürdüm" diyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesi'ndeki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde yapılan incelemede Zeynep V'nin (29), cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ile oğlu Ö.V'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadesinde, dün anne kızın tartıştığını, tartışmada A.V'nin kızını boğarak öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zeynep V'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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