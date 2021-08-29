Kızlarının hayali için yola çıktılar ama... Bir aile yok oldu!

İzmir-Aydın Otoyolu’nda, kamyonun arkadan çarptığı LPG’li otomobil bomba gibi patladı. Kazada 3’ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Balıkesir’den üniversite kaydı için Aydın’a gittiği belirlendi

İzmir'deki korkunç kaza, İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde dün sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Emre Söylemez, Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanan kız kardeşi Minel Söylemez'i (19) üniversiteye kayıt ettirmek için otomobille Aydın'a doğru yola çıktı.

LPG TANKI BOMBA GİBİ PATLADI

Emre Söylemez'in yanı sıra annesi Fatma (47), babası Hüseyin (53), kız kardeşi Minel Söylemez ile yakınları 10 yaşındaki Emir Gezici'nin bulunduğu otomobile tünel girişinde arkadan gelen Murat A.'nın (40) kullandığı kamyon çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bagajında bulunan LPG tankı bomba gibi patladı.

'HAMİLE' DİYE GİTMEDİ, KAZADAN KURTULDU

Otomobil alev alırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada, araçta bulunan Fatma, eşi Hüseyin, kızları Minel Söylemez ve Emir Gezici hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Söylemez, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Murat A., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun çarptığı aracın tünel girişine kadar sürüklenerek alev aldığını belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Emre Söylemez ile kamyon şoförü Murat A.'nın hastanede tedavileri sürüyor. Emre Söylemez'in eşinin hamile olması nedeniyle yolculuğa çıkmadığı, 40 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.







