TRT Haber'de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahısların KKTC-Ercan Havaalanından alınarak ilgili birimlere teslim edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında çıkan yakalama emirlerine istinaden adli makamlarımız tarafından aranmakta olan Y.Ç ve A.A isimli şahısların KKTC’de oldukları tespit edildi.

İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM EDİLDİ

Bu kapsamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen şahısların Ülkemize sınır dışı edilmeleri hususunda gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, mezkur şahıslar 16.02.2019 tarihinde Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanından alınarak ülkemize getirildi ve ilgili birimlere teslim edildi.

Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis işbirliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."



