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Dünya KKTC’de bir haftadır virüs vakası yok

KKTC’de bir haftadır virüs vakası yok

Dünya

KKTC’de bir haftadır virüs vakası yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır corona virüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bugün 546 test yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.

24 Nisan 2020, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır corona virüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Sağlık Bakan Pilli, "Bugün yapılan test sayısı: 546. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 0. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı: 8 bin 423. Toplam vaka sayısı: 108 İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı: 87. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 17. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok" ifadelerini kullandı.

DHA


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