KKTC’de bir haftadır virüs vakası yok

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır corona virüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Sağlık Bakan Pilli, "Bugün yapılan test sayısı: 546. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 0. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı: 8 bin 423. Toplam vaka sayısı: 108 İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı: 87. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 17. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok" ifadelerini kullandı.

DHA





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