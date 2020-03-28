Dünya KKTC'de corona virüsten ilk ölüm

KKTC'de corona virüsten ilk ölüm

Dünya

KKTC'de corona virüsten ilk ölüm

KKTC'de corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

28 Mart 2020, Cumartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. 

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.


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