KKTC'de corona virüsten ilk ölüm
KKTC'de corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
28 Mart 2020, Cumartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.
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