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KKTC'de FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında yakalama kararı

Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

17 Aralık 2018, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
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KKTC'de FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında yakalama kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 27 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen 27 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda değişik rütbelerde halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Adana, Muş, Diyarbakır, Gaziantep, Batman olmak üzere 14 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlattı.

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