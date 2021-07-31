Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Sivil savunma ve çevrede yaşayanların da yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Lapta Belediyesi sosyal medya üzerinden soğutma çalışmaları için bölgedeki tüm su tankeri olan vatandaşlara yardım çağrısı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangının çıktığı Karşıyaka köyüne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Haberi alır almaz bölgeye geldiğini aktaran Tatar, alevlerin önünün kesilmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini kaydetti.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'le (BM) temas halinde olduğunu belirten Tatar yangının yayılması halinde helikopter ihtiyacının olabileceğini de söyledi ancak alevler kontrol altına alındı.

AA