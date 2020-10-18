Dünya KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Dünya

KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi.

18 Ekim 2020, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı. KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı. 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC’de resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda oyların yüzde 51,74’ünü alarak, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

AA


İlgili Haberler
Ersin Tatar kimdir? Ersin Tatar hayatı ve kariyeriKKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldıKKTC sandık başındaKKTC Maraş'ta 46 yıl sonra bir ilk


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bahçeli’nin “Devlet”i
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aliyev duyurdu: Tarihi köprüye Azerbaycan bayrağı dikildi