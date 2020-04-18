Klimalı ortamların corona virüse etkisini Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara klimalı ortamların corona virüsün yayılımında etkisi hakkında bir paylaşımda bulundu.
18 Nisan 2020, Cumartesi 13:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, klimaların corona virüsün yayılmasına olan etkisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.
https://twitter.com/AtesAtesKara/status/1251389485893455872