Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, klimaların corona virüsün yayılmasına olan etkisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.

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