Türkiye Klimalı ortamların corona virüse etkisini Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı

Klimalı ortamların corona virüse etkisini Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı

Türkiye

Klimalı ortamların corona virüse etkisini Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara klimalı ortamların corona virüsün yayılımında etkisi hakkında bir paylaşımda bulundu.

18 Nisan 2020, Cumartesi 13:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, klimaların corona virüsün yayılmasına olan etkisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.

'Milletvekilleri arasında pozitif vaka bulunmuyor'

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
O alanı nasıl kazanabiliriz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih, gemileri Haliç’e nasıl indirdi?
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
'Önümüzdeki 1-2 hafta' diye bir şey yok, dağılalım!
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Milletvekilleri arasında pozitif vaka bulunmuyor'