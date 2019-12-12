Her yerde bakteri var

Umumi tuvaletler her temizlendiğinde, dışkıdaki bakteriler tuvalete yakın nesnelere yerleşmeden önce havaya girer. Dolayısıyla klozetin kendisinde, banyo duvarlarında, kapı kollarında ve hatta - tahmin ettiğiniz gibi - bakterileri tuvalet kağıdı rulolarında bile kolayca bulabilirsiniz. Kağıt nemi çok iyi emer ve bakterilerin çoğalması için mükemmel bir ortamdır. Böylece üzerine oturmadan önce klozet koltuklarını tuvalet kağıdıyla kapattığınızda, temelde sadece daha da kirli bir maddeyle kirlenmiş bir yüzeyi kaplamış oluyorsunuz.

Tuvalet kapağını yıkadığımızda bakterilerin yayılması bir nebze engellenebilir, ancak bizden önce tuvaleti kullananların, kamusal bir tuvaletin böyle bir şey sağlamadığı gerçeğini bir kenara bırakıp bırakmadıklarını tahmin etmenin pek bir yolu yoktur. Halka açık bazı tuvaletlerde, tuvalet kağıdı ruloları onları bakterilerden koruyan plastik bir kalkanla kapatılmıştır.

Klozetler, düşündüğümüz kadar kirli değil

Şaşırtıcı bir şekilde, klozet kapağı tuvaletin en kirli yeri değildir. Charles Gerba adlı bir mikrobiyolog, en sık dokunulan yüzeylerin en

yüksek tehdidi teşkil ettiğine inanmaktadır. Örneğin, insanların elleriyle sürekli dokundukları kapı tokmağının, az insan elinin değdiği lavabo ve tuvalet kağıdı rulolarına göre kirlilik oranı daha yüksektir. Umumi tuvaletlere gelince, bu yerlerdeki mikroplar nadiren cildimizle veya vücudumuzun diğer bölümleriyle doğrudan temas halinde olurlar ve birçok kişi klozet ya da musluğu kullanmadan önce peçeteyle siler.

Klozete tuvalet kağıdı yerleştirmeyi bırakmak da yardımcı olmaz

Klozet koltuğunu bakterilerden korunmak için kapatmak ve için aynı tuvalete yerleştirilmiş tuvalet kağıdını kullanmak mikrop kapma olasılığınızı azaltamaz. Aynı bakterilerle orası zaten “kontamine” olmuştur ve yine muhtemelen sürekli başkaları tarafından kullanıldığı için koruyucu bir tabaka olarak işlev görmez. Bunun yerine, hijyeni öncelikle kendiniz taşımalı ve cildinizle temas eden bakteri sayısını azaltmak için klozete oturmamalı, hatta temas etmekten dahi kaçınmalısınız.

Klozetteki bakteriyi zapt etmek zor

Banyoların bakteri dolu olduğu doğru ancak paranoyak olmaya gerek yok. Bağışıklık sisteminiz sağlıklı ve güçlü ise ve basit hijyen kurallarına uyarsanız, herhangi bir mikroba yakalanma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Çoğu virüs ve bakteri, klozet kapağı üzerinde sadece kısa bir süre hayatta kalabilir. Ayrıca, eğer bakteriler bir şekilde doğrudan üretral veya genital kanalınıza bulaşırsa, enfeksiyon riski yüksektir. Kalça veya uylukta cildiniz zarar görmüşse, mikroplar bahsi geçen bölgeleri tamamen kaplayabilir ancak bu oldukça düşük bir ihtimaldir.

Halka açık umumi bir tuvaleti daha temiz nasıl kullanabiliriz?

Söylediğimiz gibi, eğer basit hijyen kurallarına uyarsanız, umumi tuvaletlerden herhangi bir hastalık kapmanız oldukça zordur.

Gelelim hijyen kurallarına... Hatırlanması gereken en önemli şey elleri düzgün bir şekilde yıkamak gerektiğidir. Sadece su ile yıkamak temizlik sağlamaz. Sabun kullanmanız ve ellerinizi 20-30 saniye boyunca yıkamanız gerekir. Sabun yoksa, en azından el dezenfektanı kullanın.

Ellerinizi yıkadıktan sonra, musluğa dokunmayın. Mikropların ellerinize geri dönmesini önlemek için bir peçete veya bir tuvalet kağıdı kullanın.

Kişisel eşyalarınızı yere ya da lavabonun yanına koymayın. Dışarıda beklerken birileri sizin için tutabilirse daha iyi olur. Mümkünse, tuvaletteki herhangi bir şeye çıplak elle dokunmaktan kaçının ve el yıkamadan önce yüzünüze, gözlerinize veya burnunuza asla dokunmayın.