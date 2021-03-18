KOAH Balon tedavisi nedir? KOAH balon tedavisi nasıl yapılıyor?

KOAH gelişiminin en önemli sebebi aktif olarak sigara/tütün ürünü kullanmak ya da pasif olarak dumana maruz kalmaktır. Ayrıca diğer bazı çevresel ve genetik faktörler de hastalığın ilerlemesinde oldukça etkilidir. KOAH için bilinen en önemli risk faktörü sigara ya da diğer tütün ürünleri kullanımıdır bunun dışında iç ortam hava kirliliği özellikle ( tandırda ekmek ya da yemek pişirme gibi ) az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde KOAH hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Ülkemizde de özellikle kırsal kesimde sigara içmeyen kadınlarda en önemli KOAH nedenidir. Çevresel faktörler ya da mesleki olarak çeşitli gaz ve tozlara maruziyet de KOAH gelişimi için önemli risk faktörlerindendir. Kalıtsal alfa-1 antitripsin eksikliği bilinen en önemli genetik risk faktörüdür, ama; bu durum ülkemizde nadirdir.

KOAH BALON TEDAVİSİ NEDİR?

Halk dilinde kronik bronşit, olarak ta bilinen KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile nitelenen süreğen (kronik) bir hastalıktır.

Sigara ve tütün kullanımı sonucunda nefes borusunda daralma ve balgam yaratan hücrelerde kalınlaşma tespit edilen hastalarda nefes borusunun temizlenmesi ve genişletilerek tedavisi yapılır.

"Rezektör Balon" yöntemiyle hastaların ilaçlardan daha çok fayda görüyoruz. "Benim geliştirdiğim tedavi yöntemi ile hastalar ilaçlardan çok fazla fayda görebilecek noktaya geliyorlar. Burada ilaçlardan kesilmek, kurtulmak söz konusu olmadığı gibi ilaçların etkilerini artırmak gerekir. Bronş tıkanıklığını açarsanız çok daha rahat nefes alır hasta. İlaçtan çok daha fazla istifade edecek noktaya gelirler. Patenti bana ait tedavi yöntemi ile bronş içini döşeyen hücrelerin meydana getirdiği tıkanıklığı ortadan kaldırıyoruz. Bu bir saatlik bir operasyonla mümkün. Bronş tıkanıklığını açmak ve kalıcı bir çözüm sağlamak mümkün. Bizim tedavi yaptığımız kronik bronşitli hastalardır. Kalıcı bronşit açıklığı sağlandığında hastalar 20, 30 yıl geriye dönmekte. Sanki sigara içmemiş gibi. Bronşlar temizlenirken akciğer kanserine yakalanma ihtimalleri de minimum düzeye inmektedir"

KOAH BALONUNUN AVANTAJLARI

· Hastanın konforu açısından ağrı ve acı olmaz.

· Operasyon sonrası sosyal yaşamınıza hemen dönebilirsiniz.

· Bu operasyonu tekrar yaptırabilirsiniz.

· Herhangi yaş sınırı yoktur.

Bu operasyon sonrasında hastalar çok daha rahat nefes almakta, merdivenleri ve yokuşu rahat şekilde çıkmakta ve oksijen tüpü ihtiyacı azalmaktadır.





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