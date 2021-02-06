KOAH hastalarının maske kullanırken dikkat etmesi gerekenler

Pandemi süresi boyunca dikkat edilmesi gereken ‘Maske, mesafe ve el temizliği’ herkesin hayatının önemli bir parçası oldu. Ancak solumum yolu hastalıklarını yaşayan kişilerin özellikle maske konusunda dikkat etmesi gerekenler, kendilerini koruma altına alırken göstermeleri gereken hassasiyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

KOAH, sigaraya bağlı veya organik tozlara bağlı olarak gelişen, ilerleyici müzmin bir bronşit tipidir. Daha çok tekrarlayan enfeksiyonlar akciğerlerde enfeksiyonuna yatkınlık ve ataklarla seyreden bir hastalık olup kontrol edilmesi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, yakın takip ve tedavi ile mümkün olan bir hastalıktır. Özellikle dünyada ve ülkemizde içinde bulunduğumuz süreçte ekstra dikkat etmeleri gereken bir zamanda bulunan Koah hastaları nelere dikkat etmeliler, kendilerini nasıl korumalılar?

Koah hastaları maske kullanırken neye dikkat etmelidir?

KOAH hastaları maske kullanırken diğer insanlardan farklı bir dikkate ya da önemi yoktur. KOAH hastaları da maske kullanması enfeksiyon açısından diğer hastalara göre biraz daha önemlidir. Çünkü KOAH ataklarında KOAH alevlenmelerinde enfeksiyon en sık hastane başvurusu genel durum bozukluğuna veya şikayete neden olduğu durum olduğundan hastaların maske kullanımında biraz daha titiz olmaları gerekiyor. Ancak kullanılış şekli itibari ile diğer KOAH olmayan kişilerden herhangi bir farklılıkları yoktur.

Maskelerini diğer kişilere göre hangi sıklıkta değiştirmelidirler?

Maskelerini değiştirme sıklığı kullanılan maskenin kalitesine göre değişmektedir. Her maske için farklı bir kullanım oranı vardır. Ancak KOAH hastaları daha sık maske değiştirmeli diye bir bilgi yoktur. Onlarda maskelerini kullandıkları maskeleri markalarının belirttiği zaman süresinde maskelerini değiştirebilirler.

Gün boyu mesafe gerektiren alanda maske kullanmak zorunda kalan koah hastaları eve gittiklerinde ne yapmalılar nasıl davranmalılar?

KOAH hastaları eğer maske kullanıyorlar ise oksijenlerini mutlaka maske kullandıkları için asla bırakmamaları gerekiyor. Eğer evde oksijen kullanmaları veya oksijen tedavilerini sürekli almaları gerekiyorsa maske takıyoruz diye oksijenlerini bırakmamaları oksijen kalorilerinin oksijen bağlantılarını üzerine maskeyi takmaya devam etmeleri gerekmektedir. Eve gittikleri zaman sosyal mesafe kuralı uyarınca veya evde yalnız kaldıklarında maskelerini çıkarıp oksijen almaya veya tedavilerini almaya devam edebilirler. Burada bir diğer önemli husus koah hastalarının buhar makinelerinin özellikle bulaş açısından covid-19 bulaşı açısından çok riskli olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle maskelerinin hijyeni kullanımı çok önemlidir. Belli aralıklarda kullandıkları buhar makinesi maskesini değiştirmeleri başka hastalarla paylaşmamaları başka kişilerle paylaşmamaları çok önemlidir. Özellikle buhar makinesi kullanımı covid-19 bulaşı açısından oldukça risklidir.

Maske koah ataklarını tetikler mi ?

KOAH hastalığı asli olarak bir alerjik hastalık değildir. O yüzden astım hastalarında gördüğümüz gibi alerjiye bağlı maskeye bağlı ya da dezenfektan kullanımına bağlı koah atakları çok fazlasıyla görülmemektedir. Ancak alerjik hastalıklarda maske kullanımının veya dezenfektan kullanımının alerjik yakınmaları arttırdığını biliyoruz. Koah hastalarında çok nadir kısımlarda olmakla beraber alerjik yakınmalar çok fazla olmadığından maske atakları tetiklediğine dair bir bilgide yoktur.

Maskeliyken öksürme ve nefes darlığı hissettiklerinde ne yapmalılar?

Özellikle Koah alevlenmelerinin ataklarının en sık sebebinin enfeksiyon olduğunu düşünürsek maskenin koah ataklarını azalttığı bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Özellikle maske kullanımı koah’ta enfeksiyon oranını düşürdüğünü ve daha az hastane başvurusuna neden olduğunu pandemi döneminde gördük.





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