Basketbol efsanesi Kobe Bryant (41), pazar günü California’da kızı Gianna’yı (13) basketbol antrenmanına götürürken helikopter kazasında ölmüştü. Beraberlerindeki 7 kişi de feci şekilde can vermişti. Helikopterin alev alması nedeniyle ceset parçalarının toplanması kazadan üç gün sonra tamamlanabildi. Kimlikler, parmak izlerinden teşhis edilebildi.

Eşini ve kızını aynı kazada kaybeden Vanessa Bryant, henüz röportaj vermedi fakat sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj paylaştı.

Vanessa Bryant, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ben ve kızlarım, bu korkunç zamanda bize destek ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ederiz. Dualarınız için çok teşekkürler. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Taptığım kocam ve harika bir baba olan Kobe Bryant ve benim güzel, tatlı, sevgi dolu, düşünceli harika kızım Giannı’yı beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz için ailece yıkılmış durumdayız. Ayrıca kazada sevdiklerini kaybeden diğer aileler nedeniyle harap durumdayız.









Yaşadığım acıyı anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Tek tesellim, Kobe ve Gigi’nin çok sevildiklerini bilmeleri… Onlar hayatımızın bir parçası olduğu için minnettarız. Keşke sonsuza kadar yanımızda kalabilselerdi. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldılar.

Hayatımızın geri kalanı nasıl olacak emin değilim… Onlar olmadan yaşamayı hayal bile edemiyorum. Ancak her gün yeniden uyanıyoruz, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü Kobe ve bebeğim Gigi, her gün üzerimize güneş gibi doğuyorlar. Onlara olan sevgimiz sonsuz ve ölçülemez boyutta… Onlara bir kez daha sarılmak, öpmek isterdim. Sonsuza kadar yanımda kalmalarını dilerdim.

Bizimle neşenizi, üzüntünüzü ve desteğinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hayatımıza yeniden yön vermeye çalışırken sergilemek istediğimiz mahremiyetimize saygı duymanızı rica ediyorum.

Team Mamba ailesini onurlandırmak için Mamba Spors Vakfı, MambaOnThree adıyla bir hesap açtı. Bu hesapta toplanan paralarla, trajik kazada hayatını kaybeden diğer insanların ailelerine yardım edilecek. Lütfen desteklerini esirgemeyin.

Bizi ayakta tutan dualarınız ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve bana duyduğunuz sevgiden dolayı teşekkür ederim”





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