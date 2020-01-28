Pazar sabahı yerel saatle 09.45'te Los Angeles'ın batısındaki Calabasas şehrinde içerisinde basketbol efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına dair yeni detaylar ortaya çıktı. ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi yetkilisi Jennifer Homendy düzenlediği basın toplantısında, pilot Ara Zobayan'ın kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığı açıklandı. Pilotun bulut kümesine giriyor olduğu bilgisini verdikten sonra, hava trafik kontrolörlerinin daha fazla detay istedikleri, ancak pilottan yanıt alamadıkları belirtildi. Radar verilerine göre helikopter bu sırada 2300 ft'e (701 metre) çıktı, sonra da sola doğru alçalmaya başladı. Kazanın nedeniyle ilgili olarak hava koşullarının yanı sıra diğer ihtimalleri araştırılıyor.

Los Angeles yoğun sis altındaydı

Öte yandan kazanın yaşandığı gün helikopterin iniş yapacağı bölge yoğun sis altındaydı, görüş mesafesi oldukça düşüktü. Yetkili, pilotun meteorolojik koşullar nedeniyle alçaktan uçuş yapılmasını mümkün kılan 'görerek uçuş kuralları' izni talep ettiğini de söyledi. Kazadan sağ kurtulma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Kaza alanı oldukça harap bir halde" şeklinde yanıt verdi. Zaten uçağın enkazının yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığı, helikopterin kuyruğunun ve motorunun gövdeden ayrıldığı belirtiliyor. Enkaz bölgesinin 5 gün boyunca araştırılacağı, kazanın nedenin belirlenmesinin ise aylar sürebileceği ifade ediliyor. ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi halka, olay günü bölgeden çekilen hava fotoğraflarını yollamaları çağrısı yaptı.

14 yıldır özel helikopter kullanıyor

2006 yılında özel helikopter kullanmaya başladığı bilinen Bryant, sabahları kızlarını arabayla okula bıraktıktan sonra, antrenman için yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki LA Lakers'ın stadyumuna helikopterle uçuyor ve ardından onları okuldan almak için yaşadığı Newport Beach'e dönüyordu. Helikopterle 15 dakika süren yol, yoğun saatlerde arabayla 2 saati buluyordu. Yani aslında Bryant'ın o sabahki helikopter yolculuğu, ünlü basketbolcunun rutiniydi.



