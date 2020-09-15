KOBİ’ler risklerini ‘Alacak Sigortası’ ile yönetiyor

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın yönetimini Türk Reasürans yapıyor. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, devlet destekli alacak sigortasının, KOBİ’lerin tahsilat risklerini daha iyi yönetmeleri için son derece etkin bir enstrüman olduğuna dikkat çekerek, “Ürün, aynı zamanda uygun bir maliyet ile firmaların risk yönetimi yapmasını sağlıyor. Firmalar alıcılarının kredibilitelerinin analizini, tahsis işlemimiz esnasında görme imkânı buluyor. Limitler dâhilinde herhangi bir hasar yaşandığında, hukuki süreçlerin masraflarını da devlet destekli alacak sigortası karşılıyor ve bu noktada da sigortalılar çok ciddi bir kazanım sağlanmış oluyor” diye konuştu.

Yıl sonu hedef 4 milyar TL

Yerli ve yabancı reasürörlerin de desteğini alarak bu ürünün daha etkin ve verimli olmasını sağladıklarını belirten Eren, şunları söyledi: “Aynı zamanda ürünün altyapısıyla ilgili olarak Sigorta Gözetim Merkezi ile birlikte ürünün karar destek sistemini de yeniden yapılandırdık. Ayrıca yeni bir satış ekibi ve satış destek sistemi kurduk. Yenilenen yapısı ile devlet destekli alacak sigortası, KOBİ’nin güven içerisinde ve gönül rahatlığıyla ticaretini yapmaya devam etmesini sağlayacak bir ürün haline geldi.”

Devlet destekli alacak sigortasının, piyasadaki diğer finansal enstrümanlara ek bir güvence olarak konumlandırılabileceğini ifade eden Eren, 2.5 aylık bir süreç içerisinde piyasaya 1.2 milyar TL’lik bir güvence sağladıklarını, yıl sonu hedeflerinin yaklaşık 4 milyar TL olduğunu söyledi.