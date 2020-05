Koç burcu özellikleri

Koç burcu, burçlar kuşağının ilk temsilcisidir. Son derece hareketli ve enerjik olmalarıyla tanınırlar, ayrıca çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemeyen koç burçları, hayatta başına ne gelirse gelsin canlılıklarını ve atılganlıklarını kaybetmezler. İlgisini çeken her konuda yaratıcılardır. Koç burçları hedeflerini ayrıntılarıyla planlarsa, enerjilerinin de yardımıyla çok üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman zor durumlara düştükleri olur. Böyle anlarda başladıkları işi yarım bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirirler. Kavrama yetenekleri çok gelişmiş olan Koç burçları, her zaman hayatta başrolde olmayı isterler. Bazen aşırı kıskanç ve özgürlüğüne fazla düşkün olurlar. Koç burcu adeta büyümeyen bir bebektir. Kendi ihtiyaçları herkesten önceden gelir. Etrafındakilerin isteklerini sormayacak kadar bebeksi bir düşünce içindedir. Tek silahı da bu saflığıdır. Onu yapmak istemediği bir şey için zorlayamazsınız. Hele emir vermeye kalkmak, dünyada yapacağınız en son şey olmalı! Anında tepki verir. Çabuk kırılır. Hareket ve sözleri sertleşir. Hatta zorbalaşabilir. Bir koç burcunda incelik ve zarafet aramayın. Sizi utandırır. Kendisi aldırmaz. Eleştirir. Oldukça gururludur. Çocuk kalbi çabuk kırılır ve anında küser.

Koç burçlar genellikle uzun yüzlü ve uzun boylu olur. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spora meraklı oldukları için, onlara spor salonlarında rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Tedbirsiz, coşkulu ve dik kafalı olan Koç kadınları için yaşam göründüğü kadar kolay değildir. Tutkulu ve idealist bir yapısı vardır ve kendisini koruyan, içgüdülerini ön plana çıkaran bir eş ararlar. Adeta kendilerine kafa tutacak bir sevgilinin özlemini duyarlar. Koç burcu kadını ilişkilerinde kıskançtır. Tutkuları derin, hisleri içtendir. Erkeğin iyi ve kötü gününde daima yanında oluşu, Koç burcu kadınını ideal bir eş yapar. Koç burcu kadınının hayatında çocukların önemi büyüktür. Onlarla iyi geçinir ve büyülü bir dünya yaratır. Diğer annelerden farkı, her ağladıklarında koşup kucağına almayacak kadar çocuklarını bağımsız bir kişilik kazandırma savaşı vermesidir.

Koç burcu erkekleri çekici ve etkileyicidir. Aynı zamanda otoriterdirler. İstedikleri şeyleri yaparken engel tanımazlar. Çok cüretkardırlar. Koç erkeği bir kadından hoşlandıysa, onu bir av olarak görür. Bir Koç erkeği ile ilişki yaşamak kolay değildir. Eğer uzun süreli bir beraberlik planlıyorsanız, her an her şeye hazır olmalısınız. Heyecanlı ve meydan okuyan bir kişilikleri vardır. Hiçbir konuda ikinci olmayı sevmedikleri için onların yanında olmak bile başlıbaşına bir olaydır. Birlikte oldukları kişiyi nefessiz bırakacak kadar enerjiktirler. Disipline gelemeyen ruhlarının derinliklerinde, onlara eşlik edecek bir sevgiliye ihtiyaç duyarlar ve her zaman duygularıyla yarışırlar. Koç burcu erkeklerinin sürekli sevgiyle beslenmesi gerekir. Çünkü her şeyde olduğu gibi aşkta da zafere ulaşmak isterler. Bir koç erkeği, çok genç yaşlarda ideal kadın tipini ve kişiliğini şekillendirir. Sakın koç erkeğinin kıskançlığından şikayet etmeyin; bunu değiştiremezsiniz. Koç erkeği öyle gururludur ki kırıldığı zaman kolay affetmez. Sürekli övgüye ve takdir edilmeye ihtiyaç duyar.

Koç burçları ilişkilerinde son derece kıskançtır. Sevdiğini kimseyle paylaşmak istemez. Fakat kendine kur yapacak birden fazla flörtü olabilir. Bir anda aşık olur ve bir anda vazgeçebilirler. Uğruna özgürlüğünü feda edebileceği çok az kişi vardır. Tutkuları derin, hisleri içtendir. Koç burçları sevgiye çok önem verir. Çok beğenilse bile kendisine tamamen güvenmez. Hep kusurları olduğunu düşünür ve bu yüzden hayatı kendine zindan eder.

Bir koç burcuyla tanıştığınız an farklılığını hissedersiniz. Ya çok sever veya hiç sevmezsiniz. Ortası yoktur. Engeller ve baskılar onu korkutmaz. Kendilerini başarıya odaklamışlardır. Hedefleri vardır. Sağa sola çarparak amaçlarına ulaşırlar. Düşe kalka yaşamaktan yorulmayan bir enerjiye sahiptirler. Hatta stresli işleri adeta kendileri çekerler. Onlarla bir iş yerini paylaşmak kolay değildir. Kolay emekli olmak istemezler. Doğal girişim yeteneği ve liderlik özellikleriyle yöneticilik basamaklarını kolayca çıkarlar.

Koç burcu bedenin baş bölgesini yönettiği için, bu burçta doğan kişiler sık sık baş ağrısı çeker. Aceleci ve telaşlı hareketlerinin bir sonucu olarak, vücutlarında bir yeri, özellikle de başlarını yaralayabilirler. Yüzlerinin bir yerlerinde yanık ve kesik olabilir. Koçların salgı bezleri, tehlike anında fazla adrenalin salgılar. Enerji ve coşkularını bu salgıya borçlu olmalarına rağmen, bedensel dengesizliklere de neden olur. Sinirleri bozulduğu zaman mideleri etkilenebilir. Çalışmak yaşam biçimi olduğu için, yorgun ve hasta olduklarını ancak yatağa düştüklerinde anlarlar. En yüksek ateşte bile ayakta kalma savaşı verirler. Hastalanmaktan nefret eden koç burçları, hastalık belirtilerini önemsemezler. Doktora gitmekten hoşlanmazlar. Koç burcunun metabolizması çok hızlıdır. Genelde kilo problemi olmaz. Dönemsel kilo alsalar bile, kısa sürede verebilirler. Sağlıklı ve lezzetli yemeklerden hoşlanan Koç burçları bol bol vitamin, protein ve fosfor içerikli yiyecekler almalıdır. Özellikle geniş yapraklı sebzeler ve balık, tavuk başlıca yiyecekleri olmalıdır.

Descartes, Tenesse Williams, Vincent Van Gogh, Herbert von Karajan, Neşe Karaböcek, Yüksel Uzel, Johann Sebastian Bach, Charlie Chaplin, Joan Crawford, Marlon Brando, Ömer Şerif, Fatih Sultan Mehmet, Dr. Yıldırım Aktuna, Zeki Alasya, Sakıp Sabancı, Kadir İnanır, Yaşar, Nurgül Yeşilçay, Deniz Akkaya, Hüner Coşkuner, Kayahan, Leonardo da Vinci, Emma Watson, Jackie Chan, Robert Downey Jr., Lady Gaga, Charlie Chaplin, Mariah Carey, Kristen Stewart, Elton John, Keira Knightley, Quentin Tarantino, Marlon Brando, Victoria Beckham, Sarah Jessica Parker, Eric Clapton, Ronaldinho, Maria Sharapova...

Rekabeti seven ve isteklerinin yerine getirilmesi isteyen Koç burcu çocuklarının ihtiyacı olan tek şey sevgidir. Doğduğu anda evin komutasını eline alır. Sevmediği mamayı yemeyecek kadar inatçıdır. Müthiş bir enerjiye sahiptir. Yerinde duramaz. Dayanıklı ve güçlü bir bedene sahiptir. Bebekliklerinde sık ateşlenirler. Baş bölgeleri hassastır ve korumak gerekir. Okul yılları başarılı ve hırslı geçer. Girdikleri her toplulukta hep bir numara olmak isterler. Çocukluk yıllarında bencil ve ben merkezcidirler.

Koç burcunu tanımlayan söz: Kendimi arıyorum

Kendimi arıyorum Koç burcu olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı

Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı Koç burcu kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı

Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı Koç burcu yönetici gezegeni: Mars

Mars Koç burcu elementi: Ateş

Ateş Koç burcu niteliği: Öncü

Öncü Koç burcu vücutta karşı geldiği bölge: Baş ve yüz kısmı

Baş ve yüz kısmı Koç burcu rengi: Kırmızı, kızıla kaçan renkler

Kırmızı, kızıla kaçan renkler Koç burcu metali: Demir

Demir Koç burcu taşı: Elmas

Elmas Koç burcu uyumlu olduğu burçlar: Aslan ve Yay

Aslan ve Yay Koç burcu uyumsuz burçlar: Yengeç, Terazi ve Oğlak

Yengeç, Terazi ve Oğlak Koç burcu en sevdiği şeyler: Rekabetçi oyunlar, rahat giysiler, yolculuk, tartışmak, kendini sözlü ve fiziksel kahramanlıklarla ifade etmek, liderlik, fiziksel güçlükler, spor

Rekabetçi oyunlar, rahat giysiler, yolculuk, tartışmak, kendini sözlü ve fiziksel kahramanlıklarla ifade etmek, liderlik, fiziksel güçlükler, spor Koç burcu sevmediği şeyler: Görmezden gelinmek, dar alanlar, kaybetmek, “hayır” kelimesi, hareketsizlik, gecikmeler

Görmezden gelinmek, dar alanlar, kaybetmek, “hayır” kelimesi, hareketsizlik, gecikmeler Koç burcu gizli tutkuları: Bir numara olmak

Bir numara olmak Koç burcu güçlü yanları: Cesur, kararlı, öz güvenli, coşkulu, iyimser, dürüst, tutkulu olmaları

Cesur, kararlı, öz güvenli, coşkulu, iyimser, dürüst, tutkulu olmaları Koç burcu zayıf yanları: Sabırsız, dengesiz, çabuk öfkelenen, saldırgan olmaları