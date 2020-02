Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de muhabirlerin sorularını yanıtladı. Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.

konu hakkında açıklama yapan Bakan Koca, "Risk şu an daha az. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1116’ya çıktı. Her gün ilave olarak 100 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Şu dönemde dünyada her ne kadar azalıyor gibi görülse de Çin’de kontrolün tam olarak sağlandığı söylenemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Türkiye'de geliştirilen ve kısa sürede sonuç veren tanı kiti hakkında bilgi verdi. Bakan Koca tanı kitinin süresi için daha aşağı çekme noktasında çalışmalar sürdüğünü belirtti.

Hedef süreyi azaltmak

Koca, "Muhtemelen 75 dakika olabilir. Bu kit, ticari bir kit olarak tasarlandı. Hakları USHAŞ üzerinde; yurt dışına satılması gündemde" dedi.

Sağlı Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda Çin'den yüksek oranda maske talebi gelmesi ile birlikte Türkiye'de maske konusunda sıkıntılar yaşandığı iddialarına da yanıt verdi. Bakan Koca, "Elimizde yoğun miktarda olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Ne maske ne eldivende herhangi bir sorunumuz yok. Hatta ithal olan maskenin yerli üretimi de yapılabiliyor. Sıkıntı yaşamayacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.