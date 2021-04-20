Kocaeli Sağlık Müdürü Pehlevan, kent genelinde sürdürülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar kentte toplam 434 bin doz aşı yapıldığını belirten Sağlık Müdürü Pehlevan, aşı çalışmalarıyla beraber özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerin hastaneye ve yoğun bakıma yatma oranlarında büyük düşüş gözlemlediklerini kaydetti. Ramazan nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de aşı randevularında büyük düşüş olduğunu belirten Pehlevan, “Kocaeli’de aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Bütün kamu, özel, üniversite hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve ilçe sağlık müdürlüğü bünyesindeki mobil aşı ekipleri tarafından aşılama çalışmaları devam ediyor. Özellikle aşılama konusunda gece yarısına yani saat 24.00’e kadar bütün hastanelerimizin aşı poliklinikleri açık. Bütün vatandaşlarımızı aşılama konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmasını rica ediyorum. Geldiğimiz noktada salgın yeni bir pik yaptı. Bu salgından korunmanın en önemli yolu aşılamadır” diye konuştu.





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YOĞUN BAKIM ORANINDA DÜŞÜŞ

Aşılama çalışmalarının ardından testi pozitif çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişilerde çok olumlu veriler gözlemlediklerini söyleyen Pehlevan, “1 yılı aşkın süredir devam eden salgınla mücadelede geldiğimiz noktada özellikle son aylarda hasta yoğunluğunda bir artış oldu. Diğer yandan aşılama çalışmaları son hızla devam etmekte. Kocaeli genelinde 434 bin dozun üzerinde aşılama yapıldı. Aşılamanın faydalarını görmekteyiz. Aşı olup özellikle 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın hastaneye yatış oranları, yoğun bakıma yatış oranları ve hayatını kaybetme oranlarında geçmişe göre ciddi anlamda düşmeler olduğu gözlemekteyiz. Vatandaşlarımızdan özellikle pandemi ile savaşta en önemli silahımız olan aşıya duyarlı olmalarını bekliyoruz. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın randevusunu alıp aşılarını yaptırmasını istiyoruz” dedi.

Sağlık Müdürü Pehlevan, ramazan ayının başlamasıyla aşı olmaya gelen kişi sayısında düşüş olduğunu dile getirerek, "Özellikle ramazan ayı ile beraber vatandaşlarımızın farklı bir algısı oluştu. ‘Acaba aşı olursam orucum bozulur mu?’ diye. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konuda açıklaması var, aşının orucu bozmayacağına dair. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aşı yaptırabileceğini söyleyebiliriz. En azından iftardan sonra açık olan aşı polikliniklerinden randevu alarak aşı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)