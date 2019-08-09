Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura sonuçları…

Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kocaeli’nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte Kocaeli TOKİ kura sonuçları…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Kocaeli’nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Kura törenleri Gebze Spor Salonu’nda noter huzurunda yapıldı. İlk olarak Saat 11.00’de Dilovası’nda inşa edilecek 500 konutun kurası yapıldı. Daha sonra saat 14.00’de Gebze’de yapılacak 300 konut için kura töreni yapıldı.

Kocaeli Dilovası projesine 31 engelli, 118 emekli ve 465 normal olmak üzere 500 ev için toplam 614 kişi başvuruda bulundu.

GEBZE PROJESİNE 12 BİN 154 BAŞVURU

Yoğun bir başvurunun olduğu Gebze projesine ise, 21 şehit ailesi, 795 engelli, 2 bin 010 emekli ve 9 bin 328 normal olmak üzere 300 ev için toplam 12 bin 154 kişi başvuruda bulundu.

Her iki projede de konut sahibi olan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatay şehirleşmeyle hayata geçen 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek toplam Dilovası’nda inşa edilecek 500 konutun 300’ü 2+1, 200’ü de 3+1 planda, Gebze’de yapılacak 300 konutun 150’si 2+1, 150’si de 3+1 planda olacak.

Proje kapsamında alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 583 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 1.122 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

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