İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'in Kadıköy Mahallesi’nde kendisini 'Diş Hekimi' olarak tanıtan Suriye uyruklu M.H.’nin muayenehanede yabancı uyruklu kişileri para karşılığı muayene edip, ilaç yazdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından dün iş yerine baskın yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tıbbi malzeme, hastaların bilgilerinin bulunduğu 5 randevu ve kasa defterini ele geçirdi.

Gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen M.H., burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.