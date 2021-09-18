Türkiye Kocaeli'de 'sahte diş hekimi' alarmı!

Kocaeli'de 'sahte diş hekimi' alarmı!

Türkiye

Kocaeli'de 'sahte diş hekimi' alarmı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, açtığı muayenehanede yabancı uyruklu kişileri tedavi eden Suriyeli M.H. (33), adliyeye sevk edildi.

18 Eylül 2021, Cumartesi 16:09 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'in Kadıköy Mahallesi’nde kendisini 'Diş Hekimi' olarak tanıtan Suriye uyruklu M.H.’nin muayenehanede yabancı uyruklu kişileri para karşılığı muayene edip, ilaç yazdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından dün iş yerine baskın yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tıbbi malzeme, hastaların bilgilerinin bulunduğu 5 randevu ve kasa defterini ele geçirdi.

Gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen M.H., burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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