Kocaman bir kaya parçası futbol sahasına düştü

Kelkaya Dağı'nda bulunan bir taş ocağında dinamitle yapılan patlatma sonrası fırlayan yaklaşık 4 metre uzunluk ve 3 metre yüksekliğindeki kaya parçası, Aşağıdağdere Mahallesi'ndeki toprak futbol sahasına yuvarlandı. Muhtar Murat Efe'nin cep telefonuyla görüntülediği olay, mahalle sakinlerinde korku yarattı.

Jandarmanın da soruşturma yürüttüğü olayla ilgili açıklama yapan Muhtar Murat Efe, taş ocağında sürekli dinamitle patlatma yapıldığını, daha önce de ocaktan fırlayan parçaların mahalleye düştüğünü savundu.

Efe, "Dün de top sahasına kamyon büyüklüğünde bir kaya parçası düştü. Ben o anları cep telefonumla kaydettim. Çok korktuk. Kaya parçası 30 metre daha ileri sürüklense evlerimizin üzerine düşecekti. Artık ölüm korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin yardımını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz da büyük bir gürültü duyarak kendisini dışarıya attığını anlatarak, "Çok korktuk. Deprem oluyor sandım. Top sahasına büyük bir taş parçası düşmüş. Biz ölümle burun buruna yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Ali Argut ise kayanın düştüğü alanda çocuklarının top oynadığını, her an üzerlerine taş yağacak korkusuyla yaşadıklarını, taş ocağının kapatılmasını istediklerini dile getirdi.

’Vatandaşların can ve mal güvenliği yok'

Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe, mahalle olarak facianın eşiğinden döndüklerini belirterek, "Taş ocağı açıldığından beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mahalle sakinleri korku ve panik içerisinde. Yaklaşık 150- 200 ton ağırlığında olan kaya parçası sahanın içerisine düştü. 25 metre daha gitseydi mahallenin içine girecekti. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yok. Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, olay sırasında çok korktuklarını belirterek, "Mahalle olarak diken üstünde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamaz oldu. Tedirginiz, korku içerisinde yaşıyoruz. Her an bir kaya parçası mahalleye gelip evlerimizi yıkmasından endişeleniyoruz" diye konuştu.

Mustafa Yılmaz ise kopan kaya parçasının evinin 25 metre yakınına düştüğünü söyledi. Yılmaz, mahalle olarak yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

AA