Türkiye Kocasını 5 yerinden bıçaklamıştı! 'Müziğin sesini kıs' kavgasında öldürmüş

Kocasını 5 yerinden bıçaklamıştı! 'Müziğin sesini kıs' kavgasında öldürmüş

Türkiye

Kocasını 5 yerinden bıçaklamıştı! 'Müziğin sesini kıs' kavgasında öldürmüş

Adana’nın Kozan ilçesinde, Gülten Efeoğulları müziği kısması için uyardığı kocası tarafından dayak yediğini bu sırada yere düşen bıçağı alıp etrafa savurunca da eşini öldürdüğünü söyledi. Efeoğulları, 'Eğer o ölmeseydi, ben ölecektim' dedi.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:27 Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde kendisini döven eşi Osman Efeoğulları'nı (58) 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Gülten Efeoğulları (54), tutuklandı. Gülten Efeoğulları, ifadesinde, eşinin içki içip balkonda yüksek sesle müzik dinlediğini, müziği kısması için uyarınca da kendisin dövüp bıçakladığını, bu sırada yere düşen bıçağı alıp, kendisini savunmak için etrafa savurunca da eşini öldürdüğünü söyledi. Efeoğulları, "Eğer o ölmeseydi, ben ölecektim" dedi.


Olay, dün akşam ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evde içki içen Osman Efeoğulları ile eşi Gülten Efeoğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada eşinin yere düşürdüğü bıçağı alan Gülten Efeoğulları, "Üzerime gelme" dedi. Arbede devam edince Gülten Efeoğulları, eşini 5 yerinden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp ameliyata alınan Osman Efeoğulları, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülten Efeoğulları ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'O ÖLMESEYDİ BEN ÖLECEKTİM'

Osman Efeoğulları'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gülten Efeoğulları ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gülten Efeoğulları'nın, ifadesinde, "Eşim olay günü eve alkollü geldi. Yemek yedik. Bu sırada içki içmeye devam etti. Yemekten sonra balkona gidip yüksek seste müzik dinlemeye, şarkı söylemeye başladı. Apartman dairesinde olduğumuz için, komşuların rahatsız olmaması adına müziğin sesini kısmasını istedim. Sinirlenerek masayı devirdi. 'Gürültü böyle yaparım' dedi. Beni darbettikten sonra bıçakla saldırdı. Arbede sırasında bıçak yere düşünce bıçağı ben yerden alıp savurmaya başladım. Eğer o ölmeseydi ben ölecektim. Yıllarca tartışmalar, kavgalar yaşıyorduk" dediği öğrenildi.

Gülten Efeoğulları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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