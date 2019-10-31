Kodlamada engeller aşılıyor

Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr

Salih Yıldırım, Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu’nda bilgisayar öğretmeni. 15 yıllık öğretmen olan Yıldırım, bilgisayar öğretmenliğinin ilk mezunlarından. Yıldırım, 4 yıldır Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu’nda bilişim teknolojileri ve yazılım dersine giriyor.

Bilişim grubu kuruldu

Geçen yıl kendi imkanlarıyla okulda bilişim teknolojileri kursu açan Yıldırım tek bir arduino set ile çocuklara kodlamayı öğretip sevdirdi. Yıldırım kursa katılan ve blok tabanlı kodlamayı öğrenen 20 öğrenci ile okulun bilişim grubunu kurdu. Geçen sene Amasya’da düzenlenen kodlama yarışmasına katılan bilişim grubu, yarışmada 2’nci oldu ve para ödülü kazandı.

Bilişim ekibiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Yıldırım, “Çocuklar yeni bir şey yapmayı öğrendi. Hayal ettiler, küçük projeler yaptılar. Hırsız alarmı ve gece lambası yapmayı öğrendiler. Çocuklarda merak uyandı, hayal dünyaları gelişti” dedi.

Son sınıflara LGS engeli

Ders saatleri dışında öğrencilere 2 saat kodlama eğitimi vermeye gönüllü olduğunu belirten Yıldırım, “Kodlama kursu açılması yönünden bazı velilerden çok talep oluyordu ama bunun için materyalimiz ve atölyemiz yoktu.

Bazı veliler de bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin konuları sınavda çıkmadığı için sıcak bakmıyor. Veliler, çocuğunun iyi bir liseye gitmesini istiyor.

Bunun için de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda belli ana derslerden net yapması gerekiyor. İki veli grubunu da anlayabiliyorum. Velilerin biraz çocuklarını serbest bırakması taraftarıyım” diye konuştu.

Yeni kodlama sınıfı

Ortaokullarda 5 ve 6’ncı sınıflarda zorunlu olan ‘bilişim teknolojileri ve yazılım’ dersi, 7 ve 8’inci sınıflarda ise seçmeli. 5 ve 6’ncı sınıfta okuyan öğrencilere kodlamaya yönelik kazanımlar elde etmesi için temel eğitim veriliyor.

Çoğu devlet okulunda bilgisayar laboratuvarı ve kodlama sınıfı yok. Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu da bu okullardan biri. Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle başlattığı ‘1010 Kaşif’ projesi kapsamında geçen hafta okulda kodlama sınıfı açtı.

Okulda kodlama sınıfının açılması en çok Salih Öğretmeni ve öğrencilerini mutlu etti. Yıldırım, kodlama sınıfı ile daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Kod yazma merakı var

Kuveyt Türk, hayata geçirdiği ‘1010 Kaşif Projesi’ kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki ortaokullarda kodlama sınıfı açıyor. Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu da bu okullardan biri.

MEB onaylı proje kapsamında okulda açılan kodlama sınıfında öğrencilere kodlama ve robotik eğitimi veriliyor. Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, “Gittiğimiz her okulda öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta.

Projemiz kapsamında çocuklarımıza kodlama ve robotik eğitimini verirken, aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz” dedi.