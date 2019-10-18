Kol saati Demet Akalın ve Berkay dostluğunu bozdu!
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Temmuz ayında ikinci kez doğum yaptı ve kızı Zeynep'i dünyaya getirdi
Demet Akalın, Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markanın kol saatini aldı.
Berkay saati satmak istedi
Günaydın'da yer alan habere göre; Berkay, eşine hediye edilen saati mağazaya gidip satmak istedi. Yetkililer ise Demet Akalın'ı arayarak durumdan haberdar etti.
Demet Akalın mesafe koydu
Durumu öğrenen Demet Akalın, Berkay ile arasına mesafe koydu.
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