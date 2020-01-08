Kolajen takviyesinin 6 faydası (Kolajenin cilde yararları)

Kolajen, tendonlar, bağlar, cilt ve kaslar da dahil olmak üzere çeşitli vücut kısımlarını oluşturan bağ dokularının ana bileşenidir. Kolajenin cildi yapılandırmak ve kemiklerinizi güçlendirmek de dahil olmak üzere birçok önemli işlevi vardır. Son yıllarda, kolajen takviyeleri popüler hale geldi. Çoğu suda çözünebilir olan kolajen takviyelerinin emilimi kolaydır. Kemik suyu da dahil olmak üzere kolajen alımınızı arttırmak için yiyebileceğiniz çeşitli yiyecekler de vardır. Kolajen tüketmek eklem ağrısını hafifletmekten cilt sağlığını iyileştirmeye kadar çeşitli yararları vardır.

1-Cilt sağlığını düzenler

Kollajen cildinizin önemli bir bileşenidir. Cildin güçlendirilmesinde rol oynar, ayrıca elastikiyet ve nemlendirmeye fayda sağlayabilir. Yaşlandıkça, vücudunuz daha az kolajen üretir, bu durum da kuru cilde ve kırışıklıkların oluşumuna neden olur. Bununla birlikte, yapılan çalışmalar, kolajen içeren takviyelerin, kırışıklıkları ve kuruluğu azaltarak cildinizin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Kolajen takviyelerinin kırışıklık azaltıcı etkileri, vücudunuzu kendi başına kolajen üretme konusunda uyarma yeteneklerine bağlanmıştır. Ek olarak, kolajen takviyeleri almak, elastin ve fibrillin de dahil olmak üzere cildinizi yapılandırmaya yardımcı olan diğer proteinlerin üretimini teşvik edebilir. Ayrıca, kolajen takviyelerinin akne ve diğer cilt koşullarını önlemede yardımcı olduğu birçok anekdot iddiaları vardır, ancak bunlar bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir.

2-Eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olur

Kolajen, eklemleri koruyan kıkırdak dokunun bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur. Yaşlandıkça vücuttaki kolajen miktarı azaldığı için, eklem ağrıları ve hastalıkları riski artar. Bazı çalışmalar, kolajen takviyeleri almanın osteoartrit semptomlarını iyileştirmeye ve genel olarak eklem ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Potansiyel ağrı giderici etkileri için bir kolajen takviyesi almak istiyorsanız, araştırmalara göre günde 8–12 gramlık bir dozla başlamanız gerekiyor.

3-Kemik kaybını önleyebilir

Kemikleriniz çoğunlukla kolajenden yapılır, bu da onların yapılanmasını ve güçlü kalmasını sağlar. Yaşlandıkça, kemik kütlesi artar. Bu, düşük kemik yoğunluğu ile karakterize edilen ve daha yüksek kemik kırığı riski ile bağlantılı olan osteoporoz gibi hastalıklara yol açabilir. Araştırmalar, kolajen takviyeleri almanın, vücutta osteoporoza yol açan kemik yıkımını önlemeye yardımcı olan bazı etkileri olabileceğini göstermiştir.

4-Kas kütlesini artırabilir

Kas dokusunun yüzde 1 ila 10'u kolajenden oluşur. Bu protein, kaslarınızın güçlü ve düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir. Çalışmalar, kollajen takviyelerinin, yaşla birlikte ortaya çıkan sarkopeni hastalığında kas kütlesini artırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, kolajen almanın kreatin gibi kas proteinlerinin sentezini teşvik edebileceğini ve egzersiz sonrası kas büyümesini de teşvik edebileceğini öne sürdü.

5-Kalp sağlığını düzenler

Araştırmacılar, kolajen takviyeleri almanın kalp krizi riskini azalttığını düşünüyor. Kollajen arterlere ve kan damarlarına yapı sağlar. Yeterli kolajen olmadan, arterler zayıf ve kırılgan hale gelebilir. Bu da, atardamarların daralması ile karakterize bir hastalık olan ateroskleroza yol açabilir. Aterosklerozun kalp krizi ve felce yol açma potansiyeli vardır.

6-Diğer faydaları

Kollajen takviyelerinin başka sağlık yararları olabilir, ancak bunlar kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir.

Saç ve tırnaklar: Kolajen almak, kırılganlığı önleyerek tırnaklarınızın gücünü artırabilir. Ek olarak, saçlarınızı ve tırnaklarınızı uzamaya teşvik edebilir.

Bağırsak sağlığı: Bu iddiayı destekleyecek bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen, bazı sağlıkçılar bağırsak geçirgenliğini veya sızdıran bağırsak sendromunu tedavi etmek için kolajen takviyelerinin kullanımını teşvik etmektedir.

Beyin sağlığı: Hiçbir çalışma kolajen takviyelerinin beyin sağlığındaki rolünü incelememiştir. Bununla birlikte, bazı insanlar ruh halini iyileştirdiklerini ve endişe belirtilerini azalttıklarını iddia ediyorlar.

Kilo verme: Bazıları kolajen takviyeleri almanın kilo kaybını ve daha hızlı bir metabolizmayı teşvik edebileceğine inanmaktadır. Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır.



