Kolejin futbol takımı şampiyon oldu

Modafen Koleji’nin takımı, play-off’lara katılmaya hak kazandı. Play-off ilk maçında 1877 Alemdağspor ile eşleşen Modafen Futbol Kulübü, Yalova’da oynanan maçta rakibini 1-0 yenerek 3’üncü Lig’e yükseldi. Takımın 5 oyuncusu Modafen Koleji’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. ‘Modafen Futbol Projesi’ kapsamında 2 mezunu ve 2 aktif öğrencisi de Modafen Futbol Kulübü kadrosunda forma giyiyor. Modafen, bu proje kapsamında profesyonel ve milli düzeyde sporcu yetiştiriyor.