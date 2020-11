Koleksiyonunu görücüye çıkardı

Sade, zarif ve elegan çizgisiyle tanınan moda tasarımcısı Dilek Hanif, Anadolu’da el emeği ile üretilen değerli dokuma kumaşlardan oluşan koleksiyonunu Beşiktaş’taki Four Seasons Bosphorus Hotel’de moda severlerin beğenisine sundu. Pandemi nedeniyle az sayıda misafirin davet edildiği etkinlikte kıyafetler cansız mankenler üzerinde sergilendi. Anadolu’nun farklı yörelerinde üretilen dokumaların Dilek Hanif stili ile yorumlandığı ve modern parçalarla kombinlenerek sunulduğu kapsül koleksiyonunun çay davetine, cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı.

SOSYETE BU DEDİKODUYLA ÇALKALANIYOR

Bugüne kadar sosyete ve gösteri dünyasında o kadar çok dudak uçuklatan skandallar yaşandı ki... Ama anlatacağım öyle böyle değil, “Aman Allah’ım bunu da mı göreceğiz” dedirten cinsten. Bu olayın kahramanları bugün ünlüler dünyasında hiçbir şey olmamışçasına gerile gerile o davet senin bu davet benim gezip dolaşmaya devam ediyor. Bu skandallarda evli çiftlerin aldatması hep başrolde. Eşini üvey kızıyla aldatan mı dersiniz, yoksa kız kardeşin eniştesiyle gizli aşk yaşaması mı? Daha neler neler... Gelelim günümüzün skandal dedikodusuna.

EVLİ, MUTLU, ÇOCUKLU

Hanımefendi afet-i devran, evli, çoluk çocuk sahibi bir güzel. Dışardan görenler “Evli, mutlu, çocuklu” diye özenerek bakıyor. Güzelliği ve zarafetiyle mankenleri bile kıskandıran hanımefendimize arkadaşları isminden dolayı ‘Güzellik’ diye hitap ediyor. İstanbul’un konaklarıyla ünlü bir sitesindeki malikanesinde yaşayan sosyetik hanımefendinin mesleği hanımları şıklaştırmak ve güzelleştirmek.

Davet ve partilerin kadrolusu misafiri olan şıklık ve zarafet timsali hanımefendi bir yıl önce eski iş ortağı beyefendiye abayı yakmış. Buldukları her fırsatta da gözlerden uzak, gizli köşelerde buluşup aşk yaşıyorlarmış. İşin kötü tarafı şanssız eşin bir yıldır devam eden bu ilişkiden haberi yokmuş. Dedikodu şu günlerde sosyetede herkesin dilinde. Bombanın patlayıp gün ışığına çıkması an meselesi.

SÜRPRİZİMİZİ BEKLEYİN

İş insanı Hacı Sabancı, üç senedir Nazlı Kayı ile birlikte. Bu süre içinde Nazlı ile Hacı’nın onlarca kez evlenecekleri haberi magazin basınında yer aldı. Dört gün önce yine Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Hanım’a, tek taş yüzükle evlenme teklifi ettiği yazıldı. İşin doğrusunu kaynağından öğrenmek için Hacı Sabancı’yı arayıp haberlerin doğru olup olmadığını sordum.

Sabancı “Evet haberler doğru. Artık zamanı geldi” dedi. “Nişan ne zaman?” soruma da “Nişanımızla ilgili detayı şu an kimseyle paylaşmıyoruz. Ama her an olabilir. Sürprizimizi bekleyin” cevabını verdi. Birbirine son derece yakışan sevgililere ömür boyu mutluluklar dilerim.

PANDEMİDEN KORKMAYAN CESUR GİRİŞİMCİ

Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgınından dolayı yeme-içme ve eğlence sektörü zor günler geçiriyor. Birçok işletme kapılarını bir bir kapatırken bazı girişimciler de art arda yeni restoranlar açmaya devam ediyor. Bu cesur girişimcilerden biri de Almanya ve İngiltere’de açmış olduğu restoranlarla iki Michelin yıldızına sahip olan Alman şef Michael Riemenschneider. Geçen hafta Acarkent’te fine dining restoranı ‘The Twins Kitchen by MR’ı açan şef, önceki gün de Kavacık’ta fırın ve pastane konseptindeki ‘The Twins Bakery by MR’ı açtı.

HEM FIRIN HEM PASTANE

Türkiye’de doğup büyüyen ikizleri Jordan ve Jayden’dan esinlenerek mekanlarına ‘Twins Kitchen’ ve ‘Twins Bakery’ ismini veren şefin özel ekşi mayalı ekmek çeşitleri, muffinleri, birbirinden değişik özel çikolataları ve pasta çeşitleri davetliler tarafından çok beğenildi. Her türlü sosyal mesafe ve sağlık önlemi alınarak yapılan davette, Elif İnci Aras, Elif Akyazıcı Girgin, Dr. Oya Öztan Peker, Güler Işık, Aslı Cüreklibatur, Günsel Ülkü, Prof. Dr. Arzu Kunt, Selda Gamzeli, Berat Aşıcıoğlu, Meral Aras, Zeynep Germen, Jülide Önengüt, Arzu Özal, Serap Sari, Şebnem Demir ve Müge İkizler Gürel gibi cemiyet hayatının renkli simaları vardı.