Kollajen hakkında her şey

Dışarıdan güzel görünen bir cilt için, içeride sağlıklı bir temel gerekmektedir. Doğadan aldığı ilhamla tüketicileri için sağlıklı çözümler sunmayı hedefleyen Voonka’nın Beauty Ailesi şimdi de kollajenin cilt ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkinlerini alanında uzman isimlerle birlikte anlattığı “Voonka Beauty Talks” etkinliklerini tüketicileri ile buluşturuyor. 20 Şubat Perşembe günü Kanyon AVM İglo alanında Aslı Şen moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Aslı Şen; kendi kollajen deneyimini ve kollajen kullanımı ile ilgili doğru bilinen yanlışları katılımcılar ile paylaşırken; Dermatolog Prof. Dr. Gonca Gökdemir ise kollajenin neden ve ne zaman kullanması gerektiğini ve cilde olan faydalarını anlattı.

Sağlıklı bir cilt doğru makyajın en temeli

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı olan ünlü make-up artisti Rıfat Yüzüak ise iyi bir makyaj için önce “Sil Makyajını Güzelliğin Ortaya Çıksın” diyerek temiz ve sağlıklı bir cildin doğru makyajın en temeli olduğunun altını çizdi. Cildi genç gösteren makyaj uygulamaları konusunda da katılımcılara ipuçları veren Rıfat Yüzüak; pratik cilt temizliği için Türkiye’nin kollajen içeren tek makyaj temizleme suyu olan Voonka Collagen Beauty H2O Micellar Cleansing Water ürününü kullandı.

Sorular yanıt buldu

Katılımcıların kollajen konusundaki tüm sorularının yanıt bulduğu Voonka Beauty Talks etkinliğinde davetliler Voonka Beauty Serisinin son üyesi olan ve kollajen içeren tek makyaj temizleme suyu olan Voonka Collagen Beauty H2O Micellar makyaj temizleme suyunu yakından tanıma imkanı buldular.



