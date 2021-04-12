Kolonya ve parfüm orucu bozar mı?

Oruç tutarken kolonya ya da parfüm kullanmak ile alakalı herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Bu ürünler yemek ya da içmek için kullanılmaması sebebi ile orucun bozulmasına da neden olmamaktadır. Oruç tutarken Müslümanların yeme, içme ve cinsel münasebetten uzak durması gerekmektedir. Yemek ve içmek ile alakalı her türlü durum oruçlu iken kişilerin orucunun bozulmasına neden olacaktır. Bunun yanında nargile ya da sigara gibi insana keyif veren tütün ürünlerinden de insanların uzak durması gerekmektedir. Uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı da bağımlılık oluşturması sebebi ile oruç yasakları arasında bulunur. Bunun yanında ağız yolu ile vücuda giren ilaçlar da insanların orucunun bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Oruçluyken kolonya ve parfüm orucu etkiler mi?

Oruç, İslam'ın 5 şartı arasında yer almaktadır. Bu nedenle sağlıklı kimselerin oruç tutması gerekmektedir. Oruç bir takım durumlarda bozulabilir. Müslümanların hangi durumlarda orucun bozulacağını bilmesi gerekir. Kolonya ya da parfümün orucu bozup bozmadığı da Müslümanların merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Bir takım din alimleri parfüm ya da kolonya kullanımının orucu bozmadığını ifade etmektedir. Çünkü bu durumda kişiler yeme ya da içme eylemini yerine getirmezler. Fakat bu durum her ne kadar orucu bozmasa da kişilerin çok fazla parfüm ya da kolonya koklamasının da iyi olmadığını belirtirler.

Bunun yanında kişilerin kolonya kokladıktan sonra namaza durmalarında da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Yani oruç tutan kişilerin kolonya kullanımında herhangi bir sakınca olmaması gibi namaz kılan kişilerin de kolonya kullanımında herhangi bir sakınca yoktur. Oruç tutmanın önemli noktaları arasında kişilerin zevklerine karşı dikkatli hareket etmesidir. Bu sebeple hangi durumlarda orucun bozulduğunu hangi noktalarda orucun zayıfladığını bilmeleri oldukça önemlidir. Kolonya ya da parfüm koklamak orucu bozmaz. Ancak uzun süre ve çok fazla bu ürünlerin koklanması mekruh sayılmaktadır. Yani iyi değildir.