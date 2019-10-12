Kolu kırılan yavru koalaya oyuncak anne Avustralya'da anne koala ve yavrusu, ağaçtan düştü. Anne koala ölürken, yavru koalanın kolu kırıldı. Yaşam parkındaki yetkililer ise, 5 aylık koalanın anne ihtiyacını oyuncak koala ile karşıladı