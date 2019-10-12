Kolu kırılan yavru koalaya oyuncak anne
Avustralya'da anne koala ve yavrusu, ağaçtan düştü. Anne koala ölürken, yavru koalanın kolu kırıldı. Yaşam parkındaki yetkililer ise, 5 aylık koalanın anne ihtiyacını oyuncak koala ile karşıladı
POSTA
Avustralya Melbourne’deki yaşam parkında bir anne koala, yavrusuyla ağaçtan düştü. Anne öldü. Ancak, annenin kesesinin içindeki 150 günlük yavru koala kol kırığıyla kurtuldu.
6 ay annesinin kesesinde yaşıyor
Yeni doğan koalalar, gelişimlerini 6 ay anne kesesinde 6 ay da annenin sırtında gezerek tamamlıyor.
5 aylık yavrunun anne ihtiyacı için peluş bir koala kullanılıyor. Oyuncak koalayı annesi sanan yavru, kırık koluyla ona sımsıkı sarılarak avunuyor.