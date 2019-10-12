Kolu kırılan yavru koalaya oyuncak anne

Avustralya'da anne koala ve yavrusu, ağaçtan düştü. Anne koala ölürken, yavru koalanın kolu kırıldı. Yaşam parkındaki yetkililer ise, 5 aylık koalanın anne ihtiyacını oyuncak koala ile karşıladı

12 Ekim 2019, Cumartesi 10:07
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Kolu kırılan yavru koalaya oyuncak anne

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Avustralya Melbourne’deki yaşam parkında bir anne koala, yavrusuyla ağaçtan düştü. Anne öldü. Ancak, annenin kesesinin içindeki 150 günlük yavru koala kol kırığıyla kurtuldu.

6 ay annesinin kesesinde yaşıyor

Yeni doğan koalalar, gelişimlerini 6 ay anne kesesinde 6 ay da annenin sırtında gezerek tamamlıyor.

5 aylık yavrunun anne ihtiyacı için peluş bir koala kullanılıyor. Oyuncak koalayı annesi sanan yavru, kırık koluyla ona sımsıkı sarılarak avunuyor.

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