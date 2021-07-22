Kolyos çiçeği bakımı konusunda ele alınması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlara dikkat ettikten sonra canlı ve rengarenk yaprakları ile beraber mekana oldukça hoş bir hava katar. Genelde nemli ortamları sevdiği bilinmelidir. Aynı zamanda sıcak havalarda mutlaka yapraklarına hafif şekilde su püskürtülmesi gerekir. Aydınlığı çok seven bir bitki olması ile beraber, direkt olarak güneş gören yerlerde tutulmamalıdır. Ayrıca gölgeden çok hoşlanmayan bir bitki olduğunu ifade etmek mümkün. Soğuk ortam ile de pek arası yoktur ve mutlaka ılık ya da sıcak alanlar ister. Bu şekilde kolyos çiçeği özenle bakılabilir.

Kolyos Bitkisi Nerede Yetişir?

En çok merak edilen konular içerisinde kolyos bitkisi nerede yetişeceği geliyor. Bu doğrultuda mekan olarak ev ya da iş yerlerinde yetişebilecek özel bitkiler olduklarını söylemek mümkün. Ancak çok narin bitkiler olması ile beraber, mutlaka konumlandırıldıkları yerlere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle nemli ortamları severler ve sıcağı da seven bitki türleridir. Doğrudan güneş almayan sıcak alanlarda bakılabilir. Tabii soğuk bölgelerden de nefret ettiği için, bu dengeyi yakalamak büyük bir öneme sahiptir. Gölgede kalmamalı ancak aynı zamanda direkt olarak güneş almamalıdır. Gün içerisinde belirli bir süre doğrultusunda güneş almalı ve yeni belirli bir zaman içerisinde gölgede kalmalıdır.

Kolyos Bitkisi Ne Kadar Büyür?

Kolyoz çiçeği yaklaşık olarak yetişkin dönemi içerisinde 30 ya da 35 cm’ye kadar uzayabilmektedir. Bu doğru da yeteri kadar uzunluğa eriştiği vakit birçok değişik renk açma özelliğine sahip çiçekleri bulunmaktadır. Özellikle yeşil, kırmızı, mor, sarı, krem ve beyaz gibi tonları üzerinden yaprakları değişik görseller sunar. Sıcak havalarda mutlaka yapraklarına hafif şekilde su püskürtmek ile beraber, yapraklarının çok daha güzel bir görüntü sağlaması elde edilir. Böylece 30 ile 35 santimetreye kadar uzayabilecek yaprak ve boyutları üzerinden, farklı mekanlarda harika bir görüntü sergileyebilir.

Kolyos Çiçek Açar mı?

Kolyos bitkisi özellikle yaprağı üzerinden ilgi çeken ve ön plana çıkan bitkiler içerisinde yer alır. Tabii bu konuda yaprağı ile beraber kolyos bitkisinin çiçek açıp açmadığı da merak edilen konular içerisinde gelmektedir. Bu doğrultuda düzgün bir şekilde bakıldığı vakit ve mevsimi geldiği zaman çiçek açabilmektedir. Genelde mor ve beyaz renk tonları üzerinden çok küçük çiçekler açmaktadır. Aynı zamanda bu çiçekler birbirine yapışık bir şekilde ince uzun halinde bir görüntü sergilerler. Tabii genelde ise kolyos bitkisi daha çok rengarenk ve harika bir görünüm sergileyen yaprakları üzerinden dikkat çekmektedir.

Kolyos Bitkisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Özellikle yaprakları üzerinden harika bir görüntü sergileyen kolyos bitkisi, aynı zamanda en nazik bitki türleri içerisinde gelmektedir. Bu doğrultuda özellikle güneş gören ancak direkt olarak güneş almayan yerlerde bakılması çok önemlidir. Gün içerisinde devamlı olarak gölgede kalmamalı ve aynı zamanda belirli aralıklarla hafif su serpiştirilmelidir. Bu şekilde dikkatli bir biçimde ele alınır ise, ev ya da iş yerlerinde harika bir görüntü elde etmek mümkün.



