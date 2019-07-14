Komandolar teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, komandoların terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mayınları imha ettiği görseller paylaşıldı

14 Temmuz 2019, Pazar 19:44
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Komandolar teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Pençe-2 Harekatı ile Irak'ın kuzeyinde dağ-bayır demeden operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak, mağara, EYP ve mayınları teker teker imha ediliyor." mesajına yer verildi.

Paylaşımda ayrıca harekata katılan komando birliklerinin arazi şartlarındaki görsellerine yer verildi.


AA

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