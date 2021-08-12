Renkli çiçekleriyle bulunduğu ortama sıcaklık katan komar çiçeği, bakımı kolay olan bitkilerden birisidir. Peki, komar çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Komar çiçeği hikayesi nedir? Komar çiçeği hakkında bilinenler...

KOMAR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Komar ağacının en büyük problemleri arasında, haşereler ve bitki pireleri yer alıyor. Bu yüzden bu zararlı hayvanlardan korumak için birtakım önlemler almanız gerekecektir. Ayrıca sıcak havalarda yapacağınız sulamalarda yapraklara dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde yanmasına sebep olabilirsiniz. Ayrıca köklerinin sık sık havalandırılması gerekebilir. Bunun için küçük bir keser veya çapa işinizi görecektir. Bu sırada aynı zamanda yabani otları da temizlemelisiniz. Yabani otlar, bitkilerin köklerindeki enerjileri alır ve bakımsız kalmalarına sebep olacaktır. Ayrıca sulama yaparken, kökünün 20-30 cm kadar derinlerine indiğine emin olmalısınız.

Ne kadar iyi olursa, bahar aylarında vereceği çiçek sayısı da o kadar fazla ve renkli olacaktır. En az budama gerektiren çalı türlerinden biridir ancak ekim yapmak ve yetiştirmek için bahar aylarında budama yapmalısınız.

KOMAR ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

yılın belli zamanlarında çok fazla çiçeğe sahip ve aynı zamanda bal üretiminde de kullanmakta. Çevresinde sinek ve arı gibi birçok böceği çekmesinin yanında, hoş bir kokuya ve görüntüye de sahip. Ayrıca gerekli bakım yapılmazsa, kanser ve böcek istilası gibi çeşitli sorunlara da sebep olabilir. Ancak komar ağacının bakımı sanıldığı kadar zahmetli ve zor değildir. Bitkinin çiçekleri pembe, açık pembe, beyaz ve sarımsı renklerde olur. Çoğu çalı türlerinde olduğu gibi, komar ağacının özellikleri arasında yer alan bir diğer şey de sıcak iklim sevmeleridir. Kışın yeşil kalmaz ve yapraklarını döker. Bu yüzden özellikle sıcak mevsimlerde yetiştirmek daha kolay ve başarılı olacaktır.

KOMAR ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



