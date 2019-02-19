Komaya girdi, bebekle uyandı

19 yaşındaki genç kız baş ağrısıyla hastaneye yattıktan sonra nöbet geçirdi. Hastanede uyutulan Ebony’nin hamile olduğu tespit edildi. Genç kızın bu durumdan haberi yoktu. Üstelik ‘preeklempsi’ye yakalanmıştı. Bu ölümcül hastalık, plasentadaki zararlı kimyasalların annenin kanına karışmasına neden oluyordu. Ebony, sezaryenle Elodie adlı bir kız dünyaya getirdi. 4 gün sonra yapay komadan çıkan Ebony, anne olduğunu öğrenince şok geçirdi.

ÇİFT RAHMİ VARDI

Ebony’nin çift rahmi vardı. Biri düzenli olarak adet görürken diğerinde bebek gelişmişti. Bu nedenle Ebony’nin hamileliğinden haberi yoktu.