Komaya girdi, bebekle uyandı
İngiliz Ebony Stevenson (19), baş ağrısıyla yattıktan sonra nöbet geçirdi. Hastanede uyutulan genç kız uyandığında ise bir bebek sahibi olduğunu öğrendi. Üstelik genç kızın bu durumdan asla haberi yoktu...
19 yaşındaki genç kız baş ağrısıyla hastaneye yattıktan sonra nöbet geçirdi. Hastanede uyutulan Ebony’nin hamile olduğu tespit edildi. Genç kızın bu durumdan haberi yoktu. Üstelik ‘preeklempsi’ye yakalanmıştı. Bu ölümcül hastalık, plasentadaki zararlı kimyasalların annenin kanına karışmasına neden oluyordu. Ebony, sezaryenle Elodie adlı bir kız dünyaya getirdi. 4 gün sonra yapay komadan çıkan Ebony, anne olduğunu öğrenince şok geçirdi.
ÇİFT RAHMİ VARDI
Ebony’nin çift rahmi vardı. Biri düzenli olarak adet görürken diğerinde bebek gelişmişti. Bu nedenle Ebony’nin hamileliğinden haberi yoktu.