Yemek Hatay'ın meşhur lezzeti: Kömbe tarifi

Hatay'ın meşhur lezzeti: Kömbe tarifi

Yemek

Hatay'ın meşhur lezzeti: Kömbe tarifi

Hatay'ın geleneksel lezzetlerinden birisi de kömbe tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için kömbe tarifi arıyor ya da kömbe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kömbe tarifi için "Kömbe tarifi, kömbe nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

21 Ağustos 2020, Cuma 13:33 Son Güncelleme:
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Geleneksel lezzetlerden biri olan kömbe tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kömbe tarifi arıyor ya da kömbe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kömbe tarifi için "Kömbe tarifi, kömbe nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kömbe tarifi

Kömbe malzemeleri

125 gram tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (yenibahar, tarçın, mahlep, zencefil, karanfil, muskat, dövülmüş damla sakızı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

6 su bardağı un

Susam

Kömbe yapılışı

Oda sıcaklığında tereyağını ve kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın. Ele yapışmayana kadar hamuru yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Her yerini susama bulayın. Sonra kendi kalıbın da şekillendirin ve tepsiye dizin. 170 derecede pembeleşene kadar pişirin.

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