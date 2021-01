Her şey Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Merve A.'nın kapısına üzerinde cep telefonu yazan bir not bırakılmasıyla başladı. Numaraların ardından ise bu sefer kapıya A.T imzalı aşk sözleri içeren mektuplar gelmeye devam etti.

Eşi şehir dışında çalışan Merve A. konuyu önce dayısına ardından anne ve ablasına anlattığı olay jandarmaya intikal etti. Tutuklanıp 20 gün sonra serbest bırakılan şüpheli, tacizlere davam edince genç kadının psikolojisi bozuldu. Ölümünden dakikalar önce eşinin kendisine "Beni affet, yavrularımız sana emanet’ diye mesaj gönderdiğini belirten Fatih A.; "Bunun adı intihar değil, cinayet. Benim eşim uğradığı tacizler nedeniyle canına kıydı" dedi.

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ketenli Mahallesinde yaşayan Fatih A. (29) ve Merve A. (23), yaklaşık 6 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden 5 ve 2,5 yaşında iki çocukları dünyaya geldi. Köyde bir süre tarım ve hayvancılıkla uğraşan Fatih A., 1 yıl kadar önce eşini köyde bırakarak çalışmak için Çanakkale'deki köprü inşaatına gitti.

Telefon numarası yazan not buldu

Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre: 2 çocuğuna bakan Merve A., 3 ay önce kapısının önünde bir kağıda yazılı üzerinde cep telefonu numarası yazan not buldu. Bir süre sonra aynı şekilde kağıda yazılı bir not daha bulan Merve A., durumu dayısına söyledi. Dayısı, not kağıdın rüzgarla uçarak kapısına gelmiş olabileceğini söyleyerek başımıza iş çıkarma deyip Merve A.'yı evine gönderdi.

Numaraların ardından ise bu sefer kapıya aşk sözleri içeren mektuplar bırakılmaya başlandı. Mektuplarda, 'Sana ölüyorum. Ben A.T.. Yazdığım benim numaram. Beni kabul et' gibi sözler yer aldı. Merve A. mektupların da gelmesi üzerine durumu bu sefer annesi ve ablasına anlattı. Aile, Merve A.'ya 'Sen bir şey söyleme. Biz halledeceğiz' dedi. Ailenin konuştuğu A.T. bu iddiaları yalanladı ve konu o zaman için kapatıldı.

Ahırda boğazına bıçak dayamış

Ancak daha sonra farklı kişiler tarafından kaleme alınmış mektuplar Merve A.'nın kapısına gelmeye devam etti. A.T. iddiaya göre, Merve A.'nın köyün farklı yerlerinde önünü keserek, 'Ailene söyledin de ne oldu. Bana bir şey yapamadılar. Benim dediklerimi yapacaksın' gibi sözler söyleyip, tabanca gösterdiği çocuklarını öldürmekle de tehdit etti. A.T. son olarak 12 Kasım tarihinde Merve A.'nın ahırda bulunduğu sırada içeri girerek genç kadının boğazına bıçak dayadı. A. T. Merve A.'ya 'Akşam benimle kaçacaksın. Eşinden ayrılacaksın.' dedi. Merve A. da Çanakkale'de çalışan eşinin temelli köye geleceğini söylemesi üzerine A.T., 'Ben sana zehir getiririm. Gerekirse eşini zehirleriz' dedi. A.T. daha sonra ahırın içindeki merdivenden Merve A.'nın evine çıkarak, genç kadının zorla fotoğraflarını çekip evden ayrıldı.

Tutuklandı, 20 gün sonra serbest kaldı

Merve A.'nın durumu kendisinin ve eşinin ailesine intikal ettirmesi üzerine jandarma soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında A. T. ile ona yardım ettiği ileri sürülen aynı köyde yaşayan arkadaşı Abdullah K. (37) gözaltına alındı. Abdullah K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A. T. ise, 'Merve A. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, bıçak çekme olayının olmadığını' söyledi. Çıkarıldığı mahkemece 14 Kasım tarihinde tutuklanan Abdullah T. 20 gün yattığı cezaevinden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

