Kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı

Pendik Güzelyalı Mahallesi Anıtlar Sokak üzerinde bulunan bir kömürlükte saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kömürlüğün çevresindeki binalara ve 112 ambulans bekleme noktasına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

NEYSE Kİ CAN KAYBI YOK

Alevlerin sıçradığı binanın ikinci katında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı, giriş katında ise geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı öğrenildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binalarda hasar meydana geldi.



