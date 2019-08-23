Konserde izdiham yaşandı: 5 ölü

Cezayir’de rap müzik konserinde izdiham yaşandı. İzdihamda 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı

23 Ağustos 2019, Cuma 10:29 Son Güncelleme:
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Konserde izdiham yaşandı: 5 ölü

Ünlü rapçi Abderraouf Derradji’nin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti.

Soolking adıyla tanınan rapçinin performans sergilediği sırada stadyum girişlerinden birinde izdiham çıktı. İzdihamda 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken; yaşanan izdihama ve ölümlere rağmen konser devam etti.

DHA

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