Konsolosluğa ait otomobil kaza yaptı! 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğu'na ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

Direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Yol ulaşıma kapanırken, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmit’te, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Demirhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde otomobilde bulunan kişilerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölen kişilerin Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan olduğu öğrenildi.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından devrilen dijital tabela nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kapanan yolun yeniden açılması ekipler tarafından tabelanın kesilmesine karar verildi. Kesilen tabelanın parçalar halinde yoldan kaldırılması ve yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli)(DHA)



