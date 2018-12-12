Kontrolden çıkan araç dereye uçtu!

Şanlıurfa Viranşehir'de, kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

12 Aralık 2018, Çarşamba 15:35
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Kontrolden çıkan araç dereye uçtu!

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 FK 657plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Dereye devrilen otomobil ise çekiciyle sudan çıkarıldı.

DHA

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