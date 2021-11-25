Türkiye Kontrolden çıkan otomobil su kanalına girdi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına girdi: Yaralılar var

Türkiye

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına girdi: Yaralılar var

Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki su kanalına girdiği kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

25 Kasım 2021, Perşembe 22:02 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale- Samsun yolu Ulaş köyü yakınında meydana geldi.

İsmail Berk (30) yönetimindeki 06 ET 0906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Leyla (28), Alparslan (57), Sultan (50), Kaan Berk (2) ve Neriman Yılmaz (46) yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak CAN/KIRIKKALE (DHA)

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