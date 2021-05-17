Kontrollü merak gençleştirir!

Merak kelimesinin günümüzde sözlük anlamı, bir şeyi anlamak, öğrenmek, görmek ve deneyimlemek için duyulan istektir. Bu arzu kararlarımızı ve davranışlarımızı etkiler. Bireysel ve toplumsal gelişim için çok önemlidir. Ancak merak sadece olumlu olmayabilir. Arapça’dan dilimize geçen merak, Arapça ve Osmanlıca sözlüklerde öğrenme isteği açıklamasının yanı sıra şiddetli arzu, aşırı düşkünlük, kuruntu, telaş gibi olumsuz tanımlamalara da sahip…

Kararlarımızı ve davranışlarımızı oldukça etkileyen merak duygusunu kontrol edebilmek, bu dürtüyü insanlığın gelişimine yönlendirebilmek çok önemlidir.

Kontrollü Merak Antiaging Etkilidir

Yapılan bilimsel araştırmalara göre kişinin merak ve ilgi düzeyi hafızasını geliştirebilir. Yaşlandıkça hafızanın zayıflama ihtimali artar. Belleği güçlendirmek de önemli antiaging (yaşlılık karşıtı) eylemlerden biridir.

Merak mutlu eder. Meraklı insanlar daha mutludur aslında. Araştırma sonuçları, merak düzeyi yükseldikçe olumlu duygular ve memnuniyet hissinin arttığını, endişe ve kaygıların azaldığını belirtiyor.

Merak yaşama bağlılığı arttırır. Yaşama bağlandıkça kendine dikkat etme, sağlık ve güzellik bakımlarını yapma arzusu da artar.

Kontrolsüz Merak Erken Yaşlandırır

Takıntı, aşırı düşkünlük, gereksiz konuları haddinden fazla öğrenme isteği ise endişe düzeyini yükseltir. Endişe ve kaygı arttıkça stres hormonları salgılanır. Bu hormonların tehlike dışında sürekli salgılanması cilt ve vücutta pek çok yıkıma sebep olur, sonuç erken ve hızlı yaşlanmadır.

Bunların Gökyüzü ile Ne İlgisi Var?

Merak edenler okumaya devam… Okurken duyduğunuz merak ile gençleşebilirsiniz.

20 Mayıs Perşembe akşamı, Güneş İkizler burcuna geçiyor. İkizler deyince akla merak gelir. Sürekli olarak öğrenme arzusu olan, her bulduğu bilgiyi absorbe eden İkizler için temel motivasyon, yeni şeyler, yerler, konular keşfetmek, yeni kişilerle tanışmak ve yepyeni deneyimlere yelken açmaktır. Bilgi konusunda biraz maymun iştahlıdır İkizler. Bir konuyu yüzeysel öğrenip derinleşmeden başka bir konuya geçiş yapabilir. Bu duyguyu dengelemek, öğrenilenlere daha fazla odaklanmak fayda sağlayacaktır.

Güneş’in İkizler burcu seyahati 21 Haziran’a kadar sürecek. Bu burcun yönetici gezegeni olan Merkür de Güneş’e aynı burçta eşlik edecek. Dolayısıyla merakımız bu dönem çok artacak. İşte bu merakı, yukarıda anlattığım gibi kontrollü hale çevirebilirsek hem bilgi dağarcığımızı çok genişletebilir, hem de gençleşebiliriz.

29 Haziran’dan itibaren Merkür, İkizler burcunda retro harekette olacak. Bu da biraz zorlanma getirebilir. Aşırı merak, geçmişte yaşanan olayları irdeleme isteği, takıntı, mental yorgunluk gündeme gelebilir.

Oysa bu dönemi maksimum derecede verimli geçirebiliriz. Öğrenmek istediğimiz ama ertelediğimiz konulara vakit ayırabilir, elimizdeki birikmiş işleri tamamlayabilir, projelerimizi gözden geçirebilir, yeni planlar için beyin fırtınası yapabiliriz. Sağlık güzellik konularında bilgilerimizi tazeleyebiliriz. Teknolojinin hızlı gelişimiyle geride kaldığımızı hissettiğimiz konular hakkında bilgilenebiliriz. Örneğin blokzincir teknolojisi ve kripto paralar… Antiaging dışında bu konularda da çalışmalar yaptığımı takip edenler biliyordur. Yatırım yapmanız şart değil ancak yeni dünya konularını öğrenmek, gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak için önemli. Öğrenmek de gençleştiriyor. O zaman bu dönem bilgi bizi gençleştirsin!

Sevgilerimle.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.