Konutta 8 ayda 1 milyon barajı aşıldı

Kamu bankalarının 1 Haziran’da kredi faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmesinin ve Emlak Konut’un 2 yıl ödemesiz dönemli kampanyasının ardından konut satışları uçuşa geçmiş ve temmuzda 229 bin 357 adetle tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Satışlar ağustosta da devam etti. Türkiye genelinde konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 oldu. Ocak-ağustos döneminde ise 1 milyon barajı aşılarak 1 milyon 24 bin 534 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 42.6 artış oldu.

Son 3 yılın en iyisi

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum” dedi. Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre; Ağustos 2018’de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı geçen yılın aynı ayında 110 bin 538’e, bu yıl ağustosta da 170 bin 408’e yükseldi.

İstanbul yine 1'inci sırada

Satışların en çok olduğu illere bakıldığında Istanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Istanbul’u Ankara ve Izmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 13 konutla Hakkari, 22 konutla Ardahan ve 99 konutla Şırnak oldu. Faizler yükselse de kredili (ipotekli) konut satışları sürdü. Ipotekli konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 122.6 artarak 76 bin 19 oldu. Temmuzda 130 bin konut için kredi kullanılmıştı. Ağustosta satılan konutların 118 bin 285’i ise ikinci el konutlardan oluştu. 52 bin 123 konut ilk kez satıldı.

Yabancıya satışta ağustos rekoru

Yabancı yatırımcının konuta ilgisi de pandemi öncesine geri döndü. Salgının yurtiçinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışı, 5 ay aradan sonra tekrar yükselişe geçerken, tarihin en yüksek ağustos rakamları görüldü. Ağustosta yabancılara 3 bin 893 adet konut satıldı. En çok konutu aylık ve 8 aylık dönemde Iranlılar aldı. Ilk 8 ayda Iranlılar 3 bin 808 konut, Iraklılar 3 bin 339, Ruslar 1.447, Afganlar 1.111 ve Azeriler 700 konut aldı.







