Türkiye Konvoyun önünü bahşiş için kestiler! Gözlerini ambulansta açtılar

Konvoyun önünü bahşiş için kestiler! Gözlerini ambulansta açtılar

Türkiye

Konvoyun önünü bahşiş için kestiler! Gözlerini ambulansta açtılar

Sivas'ta bir düğün konvoyunda araçların önünü kesip bahşiş almak isteyen 4 genç araçtan inen kalabalık grup tarafından darp edildi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
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Karşıyaka Mahallesi'nde önceki gün, Emin Erörer (17), Emre Karaca (16) ve Muhammed Demirel (15) bahşiş almak için, bölgedeki bir düğün salonundan çıkan konvoyun önünü kesti. Araçta bulunanlar gençlere tepki gösterdi. Araçlardan inen kalabalık, gençlere saldırdı. Arkadaşlarını görüp yanlarına giden Oğuzhan Sefa Koç (17) da grubun saldırısına uğradı. Koç, başına ve yüzüne aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Oğuzhan Sefa Koç, çağırılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Erörer, Karaca ve Demirel de hastaneden rapor aldı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayın ardından Koç ve arkadaşları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşananları anlatan Oğuzhan Sefa Koç, "Akşam dışarıya çıktım. Telefonla konuşuyordum. Arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşım bana gelin arabasının önünü kestiklerini ve darbedildiklerini söyledi. Daha sonra video çekmek isterken yeniden araçlardan inip saldırmaya başladılar. Gözlerimi ambulansta açtım. Arada ben de kaynadım" dedi.

Emin Ertörer ise, "Birisi 'Ben emniyet amiriyim' diyerek uzaktan bize cüzdanını gösterdi. Bize 'Sizin hepinizi içeriye atarım' diyerek argo kelimeler konuştu. O adam onu dedikten sonra arabalardan kalabalık indi. Bize küfredip, tehdit ettiler" diye konuştu.

Hüsnü Ümit AVCI - DHA


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