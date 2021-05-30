Konya Beyşehir'de 18 adet arsa ihaleyle satılacak
Mülkiyeti Konya BEYŞEHİR BELEDİYE'sine ait 18 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
30 Mayıs 2021, Pazar 12:32 Son Güncelleme:
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Konya Beyşehir'de 18 adet arsa satış çıkarılacak. 12 tanesi Hamidiye Mahallesinde, 6 tanesi ise Kıstıfan Mahallesinde olan arsalar Açık Teklif Usulü satılacak. Belediye Encümen Toplantı Salonu'na yapılacak olan ihale 9 Haziran'da gerçekleşecek.
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