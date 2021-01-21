Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana son başvuru tarihi 26 Şubat 2021 olarak açıklandı. Başvurular için özel ve genel şartlar belli oldu.
21 Ocak 2021, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 50 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır" denildi.