Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 50 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır" denildi.



